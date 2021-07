Sam Bird heeft de tweede E-Prix in New York gewonnen. Kampioenschapsleider Robin Frijns kwam na een inhaalrace als achtste over de meet, Nyck de Vries finishte op P18. Door zijn overwinning neemt Bird ook de leiding in het Formule E-kampioenschap over.

De Nederlanders Robin Frijns, die na de eerste race in New York op zaterdag dankzij zijn vijfde plaats gedeeld aan de leiding van het Formule E-kampioenschap kwam, en Nyck de Vries stonden voor een heuse opgave tijdens de tweede race in Brooklyn. Frijns startte vanaf de 21ste plek met De Vries naast hem op plek 22.

Frijns reed een sterke race en maakte veel plaatsen goed. In de slotronden ging de Limburger van P12 naar P8 om zo zijn inhaalrace te bekronen met vier punten. Nyck de Vries kende een moeilijkere dag. Bij de start maakte de Fries drie plaatsen goed, maar uiteindelijk raakte hij niet verder dan plek achttien. Ook teamgenoot Stoffel Vandoorne eindigde buiten de punten, hij kwam als twaalfde over de meet.

Vooraan was het Jaguar dat met de aandacht ging lopen tijdens de tweede E-Prix in New York. Met Sam Bird op pole en Mitch Evans naast hem kleurde de eerste startrij helemaal Jaguar-blauw. Lange tijd leek het er ook op dat het tweetal in die volgorde zou finishen, totdat Evans met nog twee minuten op de klok terugviel. Nick Cassidy nam de tweede plek gretig over, Antonio Felix Da Costa volgde op plek drie. Bird had gelukkig voor Jaguar geen problemen en reed van start tot finish aan de leiding om zo zijn tweede overwinning van het seizoen te veroveren. Dankzij zijn eerste plaats in New York verovert de Brit ook de leiding in het kampioenschap. Frijns zakt terug naar de tweede plaats.

