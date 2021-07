De FIA heeft een voorlopige kalender voor het Formule E-seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Het elektrische kampioenschap trekt volgend seizoen voor het eerst naar Vancouver, Kaapstad en Seoul. Eindhoven, dat ook op een E-Prix aast, staat voorlopig niet op de kalender.

Hoewel het gaat om de kalender voor het seizoen 2021-2022, zullen alle races volgend jaar plaatsvinden. Het seizoen gaat in januari van start met een dubbelnummer in Saoedi-Arabië. Een maand later bezoekt de Formule E een eerste nieuwe locatie: Kaapstad in Zuid-Afrika.

Lees ook: Eindhoven dicht bij een E-Prix: ‘Nog nooit zoveel steun gezien’

Met Vancouver in Canada (juli) en het Zuid-Koreaanse Seoul (dubbelnummer in augustus) bezoekt de elektrische raceklasse nog twee nieuwe plekken. Het seizoen 2021-2022 telt voorlopig zestien races. Daarmee is het de langste kalender uit de geschiedenis van de Formule E.

Voor de E-Prix die moet plaatsvinden op 4 juni is nog geen locatie vastgelegd. Eerder werd aangenomen dat dit weekend was voorbehouden voor Eindhoven, maar dat is voorlopig niet het geval. Toch is het niet uitgesloten dat Eindhoven alsnog op de kalender komt te staan.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: Eindhoven wil in 2022 eerste E-Prix onder kunstlicht organiseren