Robin Frijns staat weer aan kop in het Formule E-kampioenschap, na een vijfde plek in de eerste race in New York. De Nederlander deelt de kampioenschapsleiding wel met Edoardo Mortara. Maximillian Günther won de race voor BMW Andretti.

Mortara kwam als solo-koploper naar New York, maar kende een rampzalige kwalificatie en mocht de race slechts als 23ste beginnen. Hoewel hij zich nog naar de veertiende plaats wist op te werken, bleef hij wel puntloos. Frijns pakte met een vijfde plek op zijn beurt tien punten mee. De coureur van Envision Virgin komt daarmee op 72 stuks – net zoveel als Mortara, met wie hij de WK-leiding nu deelt.

Battle in Brooklyn

De race in Brooklyn – met uitzicht op Manhattan – werd gewonnen door BMW Andretti-rijder Günther, voor Jean-Eric Vergne en Lucas di Grassi. De vierde plek was voor polesitter Nick Cassidy. Hij reed lang op kop, tot Vergne een overenthousiaste inhaalpoging waagde in de Manhattan hairpin. De Fransman toucheerde Cassidy daarbij, waarna die in één klap drie plekken verloor en Günther voor Vergne op kop kwam.

Achter de top vier was de vijfde plek dus voor Frijns. De Limburger leverde een sterke inhaalslag door zich van de elfde startplek onder meer langs Oliver Rowland, Sébastien Buemi en Alex Lynn te werken. Een botsing tussen Lynn en Pascal Wehrlein – die vol achterin reed bij Lynn – leverde hem daarvoor ook al een plekje winst op. Nyck de Vries finishte als dertiende na een start vanaf de achttiende positie.

Omstreden kwalificatiesysteem

De veelbesproken kwalificatieopzet in de Formule E had zo wederom een flinke impact op de race. Met de top zes in het WK die de eerste kwalificatiegroep vormt, starten de favorieten immers vaak van ver terug in het veld. Zie de 23ste startplek van Mortara, of de 21ste van Stoffel Vandoorne – die de finish overigens niet haalde – of de achttiende van De Vries. Een wellicht zeer schrale troost? De Vries is nu zevende in het WK en zit dus niet meer in kwalificatiegroep 1.

De tweede Formule E-race van dit weekend in New York is zondag vanaf 19:00 uur te zien op Ziggo Sport Racing en Eurosport 2.

De Formule E-race in Brooklyn, New York, met uitzicht op Manhattan.