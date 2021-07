Nyck de Vries denkt voorafgaand aan het Formule E-weekend in New York dat het inmiddels wel duidelijk is dat de kwalificatieopzet in de elektrische raceklasse op de schop moet. “Ik denk dat de zwakheden van het format wel aan het licht gebracht zijn.”

Twee maanden geleden, na de races in Rome, sprak De Vries zijn vrees al uit dat het wel eens ‘casino’ zou kunnen worden in de Formule E. En het is inderdaad elke raceweekend een soort roulette gebleken zodra de wielen beginnen te draaien. Dit vanwege de kwalificatieopzet – en dan vooral de impact daarvan op ‘kwalificatiegroep 1’, die wordt gevormd door de top zes van het kampioenschap waar De Vries dit jaar steevast in staat.

‘Groep 1’ moet in de kwalificatie immers altijd als eerste de baan op om hun zo belangrijke kwalificatierondjes te rijden. Als het circuit nog op zijn langzaamst is. Daarna volgt groep 2 (de nummers 7 t/m 12 in de stand), enzovoorts. Het is een format dat is bedacht om voor variatie op de grid en spannende races te zorgen. En dat werkt. Misschien zelfs te goed.

Groeistuip

“De eerste kwalificatiegroep is nu zo in het nadeel”, stelt de Vries, “dat je je moet afvragen of het wel goed voor de show is de WK-leiders telkens achteraan te grid te hebben zodat ze zich weer naar voren moeten vechten.” Met alle risico’s van dien. Zo was het in Mexico ook weer raak. Daar werd De Vries in beide races door een collega geraakt. “Je komt zo gewoon in situaties terecht waar je geen controle over hebt.”

Voor fans, denkt hij, is dit ook verwarrend. “Want wie zijn nou de favorieten?” Als het aan De Vries ligt, gaat de Formule E naar een kwalificatiesysteem toe ‘waarin de beste rijders in de top zes zitten en elk weekend om de zege strijden’. Dit jaar gaat de kwalificatieopzet niet meer veranderen, weet De Vries, maar volgend jaar ‘honderd procent zeker wel’. “Ik wil ook niet te negatief zijn”, benadrukt hij, “dit is gewoon een groeistuip waar de Formule E tegenaan is gelopen.”

