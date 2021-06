Het was geen goede dag voor Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns afgelopen zondag in Mexico. In Ronde 9 van het Formule E-kampioenschap blijven beiden heren puntloos achter. Frijns is daardoor de koppositie kwijt, met nog 5 races te gaan.

Edoardo Mortara is na zondag de nieuwe leider in het kampioenschap. In een sterke race vanaf P3 houdt hij Pascal Wehrlein goed van zich af. Het is het derde podium, maar pas de eerste overwinning voor Mortara dit seizoen, die daardoor zeven plekken klimt in het kampioenschap en nu aan kop gaat met tien punten voorsprong.

Vooral Nyck de Vries had een slechte dag. De Mercedes-coureur kende nog een goede start waarbij hij vanaf de negentiende plek twee plaatsen won. Met een half uur te gaan komt de Vries langzaam de pits in rijden. Lucas Di Grassi, winnaar van de race van zaterdag, is achterop de Nederlander geklapt na het activeren van zijn attack mode. De Vries wordt de eerste uitvaller van de race en verlaat Mexico met slechts twee punten.

Voor Di Grassi was het een weekend met hoogte- en dieptepunten. “Voor mij is iedere dag weer anders”, zegt hij nog voorafgaand aan de race. Dat heeft hij geweten. Zaterdag kreeg de Braziliaan de overwinning nog in zijn schoot geworpen, omdat Wehrlein werd gediskwalificeerd wegens een administratief foutje van zijn team. Zondag tikte hij De Vries uit de race en moest hij dat bekopen met een drive through. Di Grassi finishte achteraan als achttiende.

(Photo by Sam Bloxham / LAT Images)

Ook Wehrlein zal een dubbel gevoel overhouden aan zijn weekend op het Autodromo Miguel E. Abed. De Duitser zag zaterdag zijn overwinning afgenomen worden, door een fout van zijn team, Porsche. Zij hadden de Michelin-banden van Wehrleins auto niet opgegeven in het technische paspoort van de wagen. Op zondag kon hij zich revancheren. De oud-Formule 1-coureur was zichtbaar sneller dan Mortara, maar slaagde er niet in de Zwitser te passeren. Wehrlein heeft geen race meer gewonnen sinds zijn laatste DTM-overwinning in Moskou zes jaar geleden. Ook zijn team Porsche heeft nog geen overwinning in de Formule E achter de naam staan.

Frijns reisde als leider van het ABB Formule E-kampioenschap af naar Mexico, maar geeft zijn koppositie daar uit handen. Door een eigen fout tijdens de kwalificatie maakt de Limburger het zichzelf onnodig moeilijk dit weekend. Na puntloos te zijn gefinisht op zaterdag lijkt Frijns, die startte vanaf P21, alsnog een punt binnen te slepen tijdens de race op zondag. Een knappe inhaalrace zag hem met tien seconden op de klok de tiende plaats veroveren. In de laatste ronde laat hij zich echter verschalken door René Rast, die er met het laatste punt vandoor gaat. Frijns zakt door het puntloze weekend naar de tweede plek in het kampioenschap, tien punten achter Mortara. De Vries staat vijfde.