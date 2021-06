Toto Wolff, Franz Tost, Andreas Seidl en Sebastian Vettel: allemaal feliciteerden ze Jos Verstappen direct na afloop van harte met de knappe overwinning van zoon Max in de thriller op Paul Ricard. “Ik denk dat de druk nu wel een beetje bij Mercedes ligt.”

De opwinding en trots waren nog zichtbaar, toen Jos Verstappen na de podiumceremonie weer de paddock in wandelde. De Grand Prix van Frankrijk, van begin tot het einde bloedstollend, was een aanslag op zijn zenuwen geweest. “Dit is wat de wereld wil zien, dit is goed voor de sport”, stelt Verstappen. “Voor mij is het wat minder, mijn hart klopte in mijn keel.”

Verstappen prees na afloop van de Franse GP de strategie van Red Bull, een tweestopper, die uiteindelijk de winnende bleek. “Volgens mij was die niet gepland. Hoe ik het zie: kijk, iedereen had problemen met de banden en graining. Je hoorde iedereen er via de boordradio over praten.” Omdat Max Verstappen na de start in de eerste bochtencombinatie de leiding kwijtraakte aan Lewis Hamilton, moest Red Bull het raceplan wijzigen.

Een tweede stop (‘die was ingecalculeerd’, beweerde topman Helmut Marko) was na het nodige rekenwerk de enige manier om de Britse wereldkampioen nog te kunnen achterhalen. Met de mediumband onder de RB16B leverde de extra stop het gewenste resultaat op. Verstappen verspilde weinig tijd om Valtteri Bottas te passeren, daarna kon ook Hamilton geen weerstand bieden. “Aanvankelijk stagneerde het een beetje, tot de laatste vier ronden. Ik denk dat Lewis ook geen voorbanden meer had.”

De agressieve strategie voelde voor Verstappen en Red Bull als paybacktime. Eerder dit jaar in de Grand Prix van Spanje kostte eenzelfde strategie hem nog de overwinning. “Dit was dé strategie. Mercedes heeft het eerder gedaan. Je moet ook zo denken, anders win je niet”, aldus Verstappen senior, die vooraf niet had verwacht dat de race op Franse bodem zo’n uitkomst zou krijgen.

“De kwalificatie was heel goed, Max hoefde bijna niet te corrigeren. Maar voor we hier naartoe kwamen, had ik er een hard hoofd in dat we hier konden winnen. Dit is van oudsher toch meer een Mercedes-baan. Het feit dat we gewonnen hebben geeft vertrouwen dat we op elk circuit kunnen winnen.”

Toch waakt Jos Verstappen voor al te grote euforie. “Het zit zo dicht bij elkaar: als je het even mis hebt, dan mis je het gewoon. Ik denk dat we de rest van het seizoen vaker van dit soort spannende races gaan krijgen. En laten we hopen dat het wat meer in ons straatje valt. Max geniet hier in ieder geval echt van.”

“Ik ken Lewis niet, maar het mentale aspect speelt volgens mij geen rol bij Max. Ik wil niet zeggen dat hij nonchalant is, maar hij staat er zo nuchter in… Max houdt van dit soort wedstrijden. Iedereen, volgens mij. Behalve ik, haha. Het is altijd mooi als je wint, maar op zo’n manier als vandaag is het nog mooier.”

