Het Formule E-seizoen 2021-2022 gaat vrijdag 28 januari van start met een double-header in Saoedi-Arabië. Ook dit jaar komen er weer twee Nederlanders in actie. Nyck de Vries verdedigt de wereldtitel met Mercedes en ook Robin Frijns keert terug met het team van Envision.

Het startveld voor het achtste seizoen bestaat uit elf teams, dat is één minder dan in het afgelopen seizoen. Audi heeft haar team opgedoekt en BMW heeft zich teruggetrokken uit het project met Andretti. Ondanks dat de autofabrikanten geen eigen teams meer hebben dit seizoen blijven ze wel motoren leveren. Envision rijdt met Audi-motoren en BMW blijft het team van Andretti wel voorzien van de krachtbronnen uit München.

‘Mercedes moeilijk te verslaan’

Volgens Formule E-commentator Dario Franchitti zal het weer een spannend seizoen worden. “Jaguar was vorig seizoen dichtbij het winnen van het wereldkampioenschap”, vertelt de Schot. Volgens Franchitti waren zowel Mitch Evans als Sam Bird vorig seizoen erg sterk en hij denkt dat zij dit kunnen voortzetten. Toch vlakt hij de regerend wereldkampioen Mercedes-EQ met De Vries en Stoffel Vandoorne niet uit. “Zij scoorden punten waar ze konden. Ze hadden een agressieve aanpak. Het wordt lastig die jongens te verslaan.”

De Vries hoopt in het laatste jaar van Mercedes in de Formule E zijn titel te kunnen verdedigen. “Het voelt natuurlijk een stukje specialer om dit weekend in te gaan als regerend wereldkampioen”, begint de Nederlander. Aan de andere kant geeft De Vries toe dat het een nieuw seizoen is waarbij alles weer open ligt. “We treffen niet alleen erg sterke concurrenten, maar we moeten er zeker van zijn dat we vanaf het begin boven op de sportieve wijzigingen zitten.”

Reglementswijzigingen

Door wijzigingen in het reglement gaat het vermogen van 200kW naar 220kW. Wanneer de attack mode gebruikt wordt kunnen de coureurs nu gebruik maken van 250kW in plaats van 235kW. Na veel kritiek op het kwalificatiesysteem introduceert Formule E dit seizoen een nieuw kwalificatie-format waarbij er na een groepsfase nog een duel tussen coureurs plaatsvindt.

Daarnaast kunnen races vanaf komend seizoen tot een maximum van tien minuten verlengd worden, voor het geval van een safety car- of full-course-yellow-situatie gedurende de standaard 45-minuten+1 ronde durende race. Voor iedere minuut van een safety car of full-course-yellow worden er 45 seconden aan de racetijd toegevoegd. Wanneer zo’n situatie zich pas na 40 minuten voordoet wordt de race niet verlengd.

Tijdschema Saoedi-Arabië

De races in Saoedi-Arabië starten op vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari om 18:00 uur Nederlandse tijd. De races worden live uitgezonden op Ziggo Sport Racing en Eurosport 2. Ziggo zendt ook de vrije trainingen en kwalificaties live uit.

Donderdag 27 januari

15.55 Vrije training 1

Vrijdag 28 januari

11.25 Vrije training 2

13.30 Kwalificatie

18.00 E-Prix 1

Zaterdag 29 januari

11.25 Vrije training 3

13.30 Kwalificatie

18.00 E-Prix 2



Formule E-kalender 2021-2022:

28 januari Saoedi-Arabië | Diriya 29 januari Saoedi-Arabië | Diriya 12 februari Mexico | Mexico-Stad 9 april Italië | Rome 10 april Italië | Rome 30 april Monaco | Monte-Carlo 14 mei Duitsland | Berlijn 15 mei Duitsland | Berlijn 4 juni Indonesië | Jakarta 2 juli Canada | Vancouver 16 juli Amerika | New York 17 juli Amerika | New York 30 juli Engeland | Londen 31 juli Engeland | Londen 13 augustus Zuid-Korea | Seoul 14 augustus Zuid-Korea | Seoul