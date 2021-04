De slotfase van de eerste van twee Formule E-races in Valencia deed afgelopen weekend heel wat stof opwaaien. Veel auto’s vielen in de slotronde stil door een tekort aan energie, uiteindelijk werden slechts negen coureurs opgenomen in de uitslag. Volgens FIA-directeur Frederic Bertrand heeft het bizarre slot de reputatie van de Formule E niet geschaad. “Dit zou net zo goed kunnen gebeuren in een race met brandstof.”

Even terug naar zaterdag. Tijdens de eerste ePrix van het weekend in Valencia komt de safety car maar liefst vijf keer op de baan. Omdat tijdens elke safety car-fase, zoals de regels het voorschrijven, een percentage energie van de coureurs wordt afgenomen, vallen in de slotronden verschillende auto’s stil door een tekort aan energie. Nyck de Vries heeft wel voldoende energie gespaard en rijdt naar de overwinning, zelfs teamgenoot Stoffel Vandoorne kan door de chaos nog opschuiven van P16 naar een derde plaats.

Na afloop van de race krijgt de Formule E heel wat kritiek. Zo zou de ontknoping de geloofwaardigheid van de elektrische raceklassen aantasten. FIA-directeur Frederic Bertrand vindt die kritiek onterecht. “Er zijn twee dingen. Ten eerste is er het een feit dat dit niet het beeld is dat we normaal aan het einde van een race zien. Dit zou net zo goed kunnen gebeuren in een race met brandstof of wat dan ook. Je geeft de coureurs een bepaalde hoeveelheid mee en die gaan daarmee racen en als je dan verder gaat dan zit je in de problemen”, wordt Bertrand geciteerd door Motorsport.com.

“Ten tweede is dit duidelijk niet de manier waarop wij het willen”, vervolgt de Fransman. “We denken niet dat dit het soort einde van de race is dat we elk weekend zouden willen zien. Één keer was meer dan genoeg en ik hoop dat iedereen ervan geleerd heeft, zodat het nooit meer zal gebeuren.”

Bertrand geeft toe dat het bizarre slot gevolgen kan hebben, maar hoopt dat het vooral een les zal zijn voor iedereen. “Zodat we niet meer met dit soort problemen te maken krijgen.” Aan de andere kant toont dit volgens de Fransman ook de uitdagingen die het elektrisch racen met zich meebrengt. “Het is niet alleen maar rijden. Het is ook het goed in de gaten houden van dingen zoals het energiemanagement. Laten we het er op houden dat het een uitdaging is voor het kampioenschap”, aldus Bertrand.

