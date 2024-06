We gaan weer racen! Na een regenachtige mediadag maken de coureurs zich klaar voor twee trainingssessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Neem een kijkje achter de schermen bij de GP van Spanje.

LEES OOK: Norris hoopt dat Max Verstappen fouten gaat maken onder toenemende druk

Is Norris de grote uitdager van Max Verstappen dit weekend? ©Getty Images

Een regenachtige mediasessie voor Yuki Tsunoda op donderdag. ©Getty Images

Fans wachtend op een handtekening van Carlos Sainz. Gelukkig voor hen was het toen droog. ©Getty Images

George Russell houdt even een balletje hoog in de paddock tussen de mediasessies door. ©Getty Images

Nederlander, Emely de Heus maakt zich klaar voor de kwalificatie van F1-Acadamy vandaag. ©Getty Images

LEES OOK: Tijdschema GP Spanje: Zo laat beginnen de sessies

Of Kevin Magnussen het naar zijn zin heeft tijdens de persconferentie? Hij is in ieder geval gefocust op het weekend. ©Getty Images

Speciale Puma schoenen voor Carlos Sainz. Gaan ze de Spanjaard geluk brengen bij zijn thuisrace? ©Getty Images

Sergio Pérez moet dit weekend presteren. De Mexicaan heeft twee zware race weekenden achter de rug. Zal hij de druk voelen? ©Getty Images

Een andere F1-coureur die zich ook klaarmaakt voor zijn thuis Grand Prix. Fernando Alonso komt hier met zijn welbekende step aan in de paddock. ©Getty Images

Bij Alpine wordt er hard gewerkt aan de auto van Pierre Gasly. Lukt het de Fransman om dit weekend opnieuw punten te bemachtigen? ©Getty Images

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).