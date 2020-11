Foutje kost Leclerc het podium: ‘Ontzettend boos op mezelf’

Het leek een onmogelijke opdracht te zijn na een moeilijk begin, maar Leclerc lag, met nog een paar rondes te gaan, op podiumkoers, maar gooide het eigenhandig weg door een foutje in bocht twaalf. De Monegask is behoorlijk pissig en teleurgesteld in zichzelf.

Leclerc ving de race aan als twaalfde, kende een moeilijke openingfase op de regenbanden, maar kwam helemaal tot leven toen hij de overstap maakte naar de intermediates. Hij was één van de snelste coureurs op het asfalt en leek op weg te zijn naar een verrassend podium. Hij lag derde met nog één ronde te gaan en verschalkte Perez in bocht tien, maar verremde zich aan het einde van het lange rechte stuk en verloor een positie aan Perez en aan Vettel en kwam als vierde over de streep.

Lees ook: Leclerc woest op zichzelf op boordradio: ‘Dit was shit van mij! Ik ben dom!’

“Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben enorm teleurgesteld”, vertelt Leclerc aan Ziggo Sport. “We waren zo snel toen we de switch maakten naar intermediates. Ik hoopte dat ik op het podium zou eindigen, maar ik verknalde het volledig in de laatste drie bochten”, aldus de schuldbewuste Ferrari-coureur.

Door het foutje mocht zijn teamgenoot Sebastian Vettel voor het eerst dit seizoen naar het ereschavot. “Ik ben ontzettend blij voor hem. Het is niet een makkelijk jaar voor hem, maar hij heeft vandaag zijn ware klasse laten zien”, zegt de Monegask. “Maar de teleurstelling over het missen van het podium overheerst”, besluit hij.

Lees ook: Vettel terug op het podium: ‘Ontzettend blij met P3’