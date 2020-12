Sir Frank Williams opgenomen in het ziekenhuis, familie vraagt respect voor privacy

Sir Frank Williams is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de familie Williams. De toestand van de 78-jarige oprichter van het gelijknamige team is stabiel.



“Sir Frank Williams is onlangs opgenomen in het ziekenhuis waar hij momenteel in een stabiele toestand verkeert”, meldt de familie in een statement. “Franks medische toestand is een privéaangelegenheid en daarom zal de familie op dit moment geen verdere details vrijgeven. We vragen om de privacy van de familie te respecteren.”

Eerder dit jaar in augustus verkocht de familie Williams het raceteam dat in 1977 door Sir Frank Williams werd opgericht. Sindsdien is het team uit Grove in handen van Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Everyone at the team sends their best to Sir Frank and wishes him a speedy recovery.#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/bqisAtNWuR — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 15, 2020

