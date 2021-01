Franz Tost mikt in 2021 op vijfde plaats in het kampioenschap

Franz Tost heeft vertrouwen in het seizoen 2021. Alpha Tauri, de opvolger van Toro Rosso, beleefde afgelopen jaar zijn beste seizoen sinds de oprichting van het zusterteam van Red Bull, maar Tost droomt van meer. Hoewel de Alpha Tauri-teambaas beseft hoe krap het is vanaf de derde plek, acht hij zijn team in staat te strijden voor de vijfde plaats.

Alpha Tauri nam aan het einde van 2020 afscheid van Daniil Kvyat en kiest dit jaar voor Yuki Tsunoda als teamgenoot van Pierre Gasly. Het geloof van teambaas Franz Tost in de Japanse rookie is groot. “Met Gasly hebben we een coureur die al bewezen heeft dat hij kan winnen, en met Yuki Tsunoda hebben we een jong en groot talent waar we nog veel meer van gaan horen”, vertelt Tost aan F1-Insider.

Een veelbelovend rijdersduo dus, en dat zorgt voor de nodige verwachtingen. Met een zevende plaats in het constructeurskampioenschap, een overwinning op Monza en 107 punten beleefde het team uit Faenza het beste seizoen uit zijn geschiedenis.

Toch omschrijft Tost dat resultaat als ‘slechts zevende’. In 2021 mikt de Oostenrijker op de vijfde plaats. “Hoewel we in 2020 een race hebben gewonnen en bijna overal snel waren, werden we slechts zevende. Dat laat zien hoe krap het is vanaf de derde plek”, aldus de Alpha Tauri-teambaas.

