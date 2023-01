Robin Frijns heeft een gebroken linkerpols overgehouden aan zijn harde botsing in de openingsrace van het Formule E-seizoen in Mexico.

Frijns was op het Autódromo Hermanos Rodríguez de eerste uitvaller nadat hij stevig contact maakte met Norman Nato. De Nederlander leek verrast te zijn door hoe langzaam Nato door het bochtige baandeel kwam en klapte achterop bij de Fransman.

Voor Frijns betekende het dat zijn openingsrace er al in de openingsronde op zat, maar er volgde nog meer slechts nieuws. Na de race liet zijn team ABT CUPRA weten dat Frijns zijn pols gebroken heeft bij de botsing. Het kwetsuur wordt nog nader onderzocht in het ziekenhuis in Mexico.

Lees ook: FE: Dennis wint seizoensopener in Mexico, Frijns als eerste klaar

Afhankelijk van de aard van de blessure is het de vraag of Frijns er tijdens het volgende Formule E-weekend bij kan zijn. Dat is over twee weken, met twee races in Saoedi-Arabië.

Lees ook: Preview Formule E: Nieuwe bolides, circuits en teams in seizoen negen