Robin Frijns ontbreekt in de tweede en derde Formule E-race van het seizoen in Saoedi-Arabië. De Nederlander is herstellende van een gebroken linkerpols en wordt vervangen door de Zuid-Afrikaanse GT3-coureur Kelvin van der Linde.

Frijns’ eerste race van het nieuwe Formule E-seizoen in Mexico zat er al snel op. Hij knalde tegen de bolide van Norman Nato op en viel uit. Na de race volgde meer slecht nieuws voor Frijns, coureur van ABT CUPRA. Hij had bij die crash namelijk zijn linkerpols gebroken en moest een operatie van vijf uur ondergaan.

De pols moet nu herstellen, waardoor Frijns er niet bij kan zijn op 27 en 28 januari in Diriyah, Saoedi-Arabië. Hij mist daardoor niet één, maar twee races. Hij wordt in die E-Prixs vervangen door GT3-coureur Kelvin van der Linde. “Ik ben er trots op dat ik kan aankondigen dat ik volgend weekend mijn debuut in de Formule E maak namens ABT CUPRA”, zegt Van der Linde.

“Dit zijn niet de omstandigheden waaronder iemand zijn debuut wil maken en ik wens Robin een spoedig herstel. Hij is een belangrijk onderdeel van dit team”, aldus de Zuid-Afrikaanse coureur.

Het is nu de vraag wanneer Frijns weer kan instappen. Twee weken na de double-header in Saoedi-Arabië volgt namelijk de vierde race van het seizoen, in India. Race vijf van dit negende seizoen van de Formule E vindt veertien dagen later plaats in Zuid-Afrika, waarna een gat van vier weken valt tot de volgende race.

Frijns heeft het ziekenhuis verlaten en bedankt op sociale media het personeel van het ziekenhuis in Mexico. “Ik kan iedereen niet genoeg bedanken voor de geweldige steun die ik kreeg”, schrijft Frijns op Instagram. “Met name Dr. Max die mij opereerde aan mijn hand en pols. Het hele team van het Hospital Angeles Acoxpa was er voor mij vanaf het begin tot het einde. Deze mensen zijn de echte helden van deze wereld. Altijd klaar om mensen te helpen, om het leven van mensen te redden of in mijn geval: mijn carrière.”

Foto: Motorsport Images