Robin Frijns staat ook in het achtste Formule E-seizoen, dat zich zal afspelen in 2021 en 2022, weer aan de start voor Envision Virgin Racing. Dat hebben de team en het coureur maandag bekendgemaakt.

Voor Envision Virgin Racing was het ‘een makkelijke en natuurlijke beslissing’ om door te gaan met Frijns. De Nederlander is aan zijn vijfde seizoen in de Formule E bezig en staat momenteel tweede in het kampioenschap in de elektrische raceklasse. Frijns zit ook al in zijn derde seizoen bij Envision Virgin Racing.

Dat het team en hij samen langer doorgaan, doet Frijns goed. “Ik blijf hier heel graag nog een seizoen. We hebben een goede auto en een ontzettend getalenteerd en toegewijd team dat een geweldige job doet. We presteren heel regelmatig, en dat is niet makkelijk in één van de meest competitieve en onvoorspelbare raceklassen ter wereld.”

Sylvain Filippi, managing director en CTO van Envision Virgin, houdt Frijns er dus ook graag bij. “Robin heeft zich in zijn jaren bij ons team keer op keer bewezen.” Frijns is niet alleen ‘een integraal onderdeel van het team’, volgens Filippi, maar draagt met zijn ‘volwassen aanpak en strategische blik’ enorm bij aan de successen van de Formule E-formatie.

