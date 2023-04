Er kan weleens een einde komen aan de samenwerking tussen het Formule 1-team van Aston Martin en Mercedes. Per 2026 treedt het nieuwe motorenreglement in werking en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Honda zich inmiddels bij Lawrence Stroll gemeld om de handen ineen te slaan.

Aston Martin is behoorlijk aan de weg aan het timmeren in de Formule 1. Met hun nieuwe fabriek tonen ze aan echt de strijd aan te willen gaan met de huidige grootmachten in de sport. En ondanks de succesvolle start van dit seizoen, wil het team in de toekomst liever op eigen benen staan dan dat ze voortborduren als klantenteam van Mercedes. Momenteel kopen ze daar de motoren, versnellingsbakken en achterwielophanging. Dat ze vervolgens het Duitse merk nu het nakijken geven dit seizoen, valt niet in goede aarde bij onze oosterburen. Bovendien wil Stroll wereldkampioen worden met zijn team en dat kan de samenwerking met Mercedes op den duur wel eens op de tocht zetten.

Exclusieve motorendeal

Honda is nog altijd op zoek naar een team waarmee ze vanaf 2026 kunnen samenwerken. Wanneer Stroll een exclusieve motorendeal met hen kan sluiten, heeft hij de mogelijkheid om een volledig onafhankelijk fabrieksteam te maken van Aston Martin. Precies wat hij nodig heeft om zijn ambities waar te kunnen maken. Bovendien is er een link tussen Aston Martin en Honda. Martin Whitmarsh, CEO van Aston Martin Performance Technologies, was destijds teambaas van McLaren toen zij de deal met de Japanners sloten.

Succesvol was dit huwelijk echter niet. De terugkeer van Honda in de Formule 1 begon pas zijn vruchten af te werpen toen de krachtbron er bij Red Bull werd ingelepeld. De wereldtitel die ze vervolgens met Max Verstappen behaalden smaakte naar meer en wellicht kunnen zij dit huzarenstukje herhalen met Aston Martin. Mocht Fernando Alonso daar dan nog in dienst zijn, dan zullen er nog wel wat plooien moeten worden gladgestreken. De Spanjaard was destijds namelijk niet echt lovend over de Honda-krachtbron in zijn McLaren.



