De sprintkwalificatie op Monza was er eentje om te vergeten voor Pierre Gasly. Na licht contact in de eerste bocht eindigde zijn race in bocht 3 nadat zijn AlphaTauri onbestuurbaar raakte toen zijn voorvleugel onder de auto schoot. De Fransman maakt het goed, maar baalt uiteraard van de gemiste kans.

“Het gaat goed”, zegt Gasly tegen Sky Sports over zijn fysieke toestand na de crash op hoge snelheid in Curva Grande. Hij begon als zesde aan de sprintkwalificatie, maar na drie bochten kwam er al een einde aan die sprintrace. “Ik ben teleurgesteld, maar fysiek in orde. Ik ben zeer, zeer teleurgesteld, want de start op de mediums ging goed en ik was in staat om naast Lando (Norris, red.) en Lewis (Hamilton, red.) te rijden. Ik werd in de eerste bocht verrast door Daniel (Ricciardo, red.) en ik anticipeerde dat niet. Ik raakte hem en de voorvleugel raakte beschadigd.”

Nadat zijn voorvleugel beschadigd raakte bleef Gasly wel volgas doorrijden, wat hem duur kwam te staan. “Ik zag niet hoe slecht deze eraan toe was en toen schoot de voorvleugel onder de auto door in bocht 3, waarna ik direct in de muur terechtkwam”, legt Gasly uit. “Ik kon niet meer sturen.”

Nu staat Gasly een moeilijke uitdaging te wachten om van achteraan het veld richting de punten te rijden. Maar dat is precies wel het doel voor Gasly. “Of je nou veertiende, twaalfde, elfde of achttiende wordt: dat is hetzelfde, je gaat dan zonder punten naar huis. We zullen er dus alles aan doen om punten te scoren. Ik heb de race van buitenaf bekeken, wat natuurlijk niet fijn is, maar dat geeft je alvast een idee.”

Dat idee is overigens niet zo heel hoopgevend voor de Fransman. “Ik heb helaas geen enkele inhaalactie gezien. Ik ga de race vanavond opnieuw bekijken om te zien wat er is gebeurd. Het zag ernaar uit dat het moeilijk was om in te halen. We moeten zien te begrijpen waarom dat zo is en dat moeten we verbeteren. Ik begin morgen waarschijnlijk vanuit de pitstraat. Het is een veel langere race en ik start naast de winnaar van vandaag, dus het is zo slecht nog niet”, grapt Gasly. “We zullen er alles aan doen om terug te keren”, besluit hij.

Foto: BSR Agency