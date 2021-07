Voor Pierre Gasly kwam de GP van Stiermarken een week geleden al na een ronde ten einde. Na contact met Charles Leclerc in de openingsronde moest de Fransman opgeven. Leclerc, die uiteindelijk zevende finishte, kreeg geen straf voor het incident. Dat vindt Gasly ‘wel een beetje raar’.

De coureurs maken zich in Spielberg op voor het tweede deel van het Oostenrijkse dubbelnummer. Twee weken na elkaar op hetzelfde circuit rijden, is geen probleem voor Gasly. Dat zegt de Fransman op de persconferentie in Spielberg. “Het is nooit saai om te racen. Ik ben erg competitief, dus ik wil gewoon altijd harder gaan.” Bovendien verwacht de AlphaTauri-coureur dat de Oostenrijkse GP spannender zal zijn dan de GP van Stiermarken. “Het zal nu nog dichter op elkaar zitten. De details worden nog belangrijker.”

“Voor mij is het helaas toch een beetje mijn eerste race in Oostenrijk”, vervolgt Gasly. Hij doelt daarmee op zijn uitvalbeurt een week geleden. De AlphaTauri-coureur moest toen na de openingsronde opgeven na contact met Charles Leclerc. Dat de Monegask geen straf kreeg voor het incident, vindt Gasly opmerkelijk.

“Natuurlijk deed Charles het niet met opzet”, blikt hij een week later terug op het incident, “maar het bepaalde mijn race natuurlijk wel.” Gasly maakt vervolgens de vergelijking met de straf van Valtteri Bottas, die na een spin in de pitstraat tijdens VT2 een grid penalty van drie plaatsen kreeg. “Als je dan ziet dat Valtteri (Bottas, red.) een straf kreeg (gridstraf van drie plaatsen na spin in de pitstraat, red.) terwijl hij niemand hinderde, is het wel een beetje raar”, aldus de Fransman.

