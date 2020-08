Gasly blij met zevende startplek: ‘Het beste waar we op konden hopen’

Pierre Gasly is tevreden met zijn zevende tijd in de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix op het Britse Silverstone. De Fransman zag het niet aankomen en zegt ook dat dit het beste was waar het team op kon hopen.

Gasly reed een relatief anonieme kwalificatie waarin hij uiteindelijk wel de zevende tijd noteerde en dus Leclerc, Albon en Norris achter zich wist te houden met de Alpha Tauri. Dit was dan ook het best mogelijke resultaat, erkent de Fransman.

“Dit was een beetje onverwacht”, zegt Gasly tegen Sky Sports over het feit dat hij vóór beide Ferrari’s start en ook Albon wist voor te blijven. “Dit is het beste waar we op konden hopen. Het is geweldig. Gisteren voelde ik me niet zo goed in de auto maar we hebben geweldige veranderingen gemaakt en ik ben blij met het team. Ze hebben de auto flink verbeterd. Vandaag was ongelooflijk”, aldus de Fransman.

Net als de meerderheid van de coureurs in de top tien zal ook Gasly op de mediums van start gaan. “Het gaat niet makkelijk worden met de banden. We starten zoals gepland op de mediums, maar ik denk dat het best lastig gaat worden. We zullen waarschijnlijk voor een tweestopper moeten gaan, maar we moeten kijken of een éénstopper mogelijk is. We zullen zien hoe het zal gaan”, aldus de Alpha Tauri-coureur.