Pierre Gasly heeft na vier races zonder punten in één keer tien stuks kunnen bijschrijven, dankzij een knappe vijfde plek in Bakoe. De Fransman genoot vooral van zijn, uiteindelijk verloren, duel met Lewis Hamilton.

“Ik ben heel blij”, zegt Gasly bij F1TV over zijn vijfde plaats, “want begin dit jaar hebben we niet de resultaten behaald die we voor ogen hadden. Het was dan ook belangrijk dit weekend geen fouten te maken. De kwalificatie was goed, en in de race was het leuk met Lewis achter me.”

De laatste virtual safety car was niet gunstig voor hem, vertelt Gasly, want hij had zijn laatste setje harde banden er al onder zitten. Na zijn vroege stop eerder in de race, moest hij het daarmee tot het einde redden, terwijl Hamilton wel een nieuw setje sloffen haalde.

Lof voor Lewis

“Lewis was na die stop echt verbazingwekkend snel”, toont hij zich onder de indruk. “Hij werd steeds groter in mijn spiegels. Ik heb alles geprobeerd om de vierde plek te verdedigen, maar kon Lewis gewoon niet acht me houden.”

Gasly’s grootste probleem was verder het stuiteren van de auto, vertelt hij. “Dat deed pijn. Ik voelde het in mijn nek en rug. Ik ben nu aan een massage toe”, kan hij er nog wel om lachen. Ook reden tot lachen: de vijfde plek is volgens hem een ‘belangrijke’ opsteker voor AlphaTauri na de stroeve seizoensstart.

