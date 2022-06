Max Verstappen is blij met de zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander geeft toe dat hij ‘een klein beetje geluk’ had met de uitvalbeurt van Charles Leclerc, maar is ervan overtuigd dat hij hoe dan ook de snelheid had: “Ik had dat gat dus wel kunnen dichten.”

Verstappen had een goede start in Bakoe, maar had geen ruimte om voor de inhaalactie te gaan in bocht 1. Hij sloot achter Charles Leclerc aan en bleef geduldig achter de Monegask zitten terwijl teamgenoot Sergio Pérez de leiding in handen had. Verstappen haalde Pérez op gegeven moment in en kwam na de pitstops achter Leclerc terecht, maar die viel vroeg uit vanwege motorproblemen. Zo nam Verstappen de leiding over en kon hij vrij gemakkelijk de zege opeisen in Bakoe, waar hij vorig jaar nog in de slotfase de zege uit handen zag glippen door een lekke band.

“Je kan nooit goedmaken wat je vorig jaar verloren hebt, maar we hadden vandaag een ongelofelijke pace en we konden de banden goed managen”, blikt Verstappen terug op de race, waar hij zijn 25e Formule 1-zege veroverde en daarmee op gelijke hoogte komt met Niki Lauda en Jim Clark. “Misschien hadden we een klein beetje geluk met die uitvalbeurt, maar onze auto was hoe dan ook goed dus ik had dat gat kunnen dichten. Ik ben heel erg blij met de balans van de auto vandaag.”

Op vrijdag wilde het nog niet helemaal lukken voor Verstappen, vandaag leek alles dus goed in de RB18. Waar dat door komt? “Het gedrag van de banden en de grip in het algemeen, dat heb je hier nodig. Het was een heel goede dag voor ons.”

Volgende week volgt opnieuw een race op een uitdagend circuit: het Circuit de Gilles Villeneuve in Canada. De afgelopen raceweekenden was Ferrari de betere ‘zaterdagauto’, Red Bull had steeds de betere ‘zondagauto’. Toch geeft dat Verstappen niet meteen het vertrouwen dat het ook in Canada het geval zal zijn. “Elk weekend is een beetje anders. Je moet heel precies zijn en echt op de zaken letten voor de race. Het kan dus elke race anders zijn”, aldus Verstappen.