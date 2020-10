Gasly heeft vertrouwen in Red Bull-zitje: ‘Ik zit in een goede positie’

Wie de tweede coureur naast Max Verstappen bij Red Bull gaat worden, is nog altijd niet bekend. Pierre Gasly denkt dat hij een goede kans heeft op het zitje. Dat vertelt hij in de podcast In the Fast Lane.

Pierre Gasly reed in de eerste seizoenshelft van 2019 ook al bij Red Bull en dat was geen denderend succes. De resultaten vielen tegen en na Hongarije werd hij vervangen door Alexander Albon.

We zijn nu ruim een jaar verder en Pierre Gasly heeft in die tijd vaker op het podium gestaan dan Alexander Albon. (twee podiums om één podium, red.) Gasly won zelfs de Italiaanse Grand Prix. In het kampioenschap heeft Gasly ook ‘slechts’ elf punten minder dan de Red Bull-coureur. Hij denkt dat hij een goede kans heeft om Albon volgend jaar te vervangen.

“Ik zit in een goede positie, maar het enige wat ik kan doen is blijven pushen, mijn snelheid laten zien en constant zijn. Ik ben er dan zeker van dat het mij kansen gaat opleveren in de toekomst. De keuze is niet aan mij, maar ik hoop dat mijn sterke resultaten beloond worden. Maar ik weet wanneer Red Bull de beslissing gaat maken”, zegt Gasly in In the Fast Lane.

