Pierre Gasly hoopt aankomend seizoen wederom namens AlphaTauri de strijd aan te kunnen binden met Ferrari’s en McLarens. “Dat brengt toch een ander soort spanning met zich mee.”

Gasly onderstreept zo ook AlphaTauri’s streven zich onder de top vijf bij de teams te scharen, want Ferrari en McLaren eindigden in 2021 als derde en vierde. De vijfde plek, waar AlphaTauri haar zinnen op had gezet, ging echter naar Alpine, dat 23 punten meer pakte dan Red Bulls zusterteam.

Terugblikkend op 2021 vertelt Gasly aan Autosport dat hij ‘van alle 22′ raceweekends heeft genoten. “Een weekend ingaan in de wetenschap dat je meedoet om de punten en met Ferrari’s en McLarens kan vechten, brengt toch een ander soort spanning met zich mee”, zegt hij.

“Ik moet echt zeggen dat ik daar het hele jaar van heb genoten. Ik hoop ook echt dat het dit seizoen weer hetzelfde geval zal zijn.” Natuurlijk, erkent Gasly, zeker met de nieuwe auto’s kan 2022 zomaar anders uitpakken. “Het kan beter, slechter of hetzelfde zijn, maar de prestaties in 2021 hebben me goede hoop gegeven voor komend seizoen.”

