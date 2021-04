Pierre Gasly won vorig seizoen in Monza zijn eerste F1-race, maar geeft te kennen dat alleen maar te kunnen hebben gedaan door de problemen bij Lewis Hamilton die wedstrijd. De dominantie van Hamilton maakt de sport ‘saai’.

“Aan het eind van de dag is de realiteit dat er verschillen zijn tussen de auto’s en als er geen ongelukken of onverwachte dingen gebeuren in de race, dan wordt dat saai”, zegt Gasly. “En ik denk niet dat dat is waarom mensen F1 kijken.”

Met de dominantie van Mercedes in het turbo-hybride tijdperk, won Hamilton sinds 2014 maar liefst 53% van alle races. Volgens Gasly, zou hij net zo goed alle races kunnen hebben gewonnen. “Als Lewis niet wint, is er altijd iets met hem of Mercedes gebeurd.”

Ondanks dat Gasly aangaf alleen te kunnen hebben gewonnen door de stop-and-go penalty voor Hamilton in Monza, vindt de Fransman wel dat hij de terechte winnaar was. “Er zijn veel mensen die die race hadden kunnen winnen. Carlos [Sainz], Lando [Norris], Bottas kwam terug – hij lag voor het midden van de race op P6 – en niemand deed het. Dus ik denk dat we het volledig verdiend hebben.”

Dit seizoen is vooralsnog alles behalve saai, nu Red Bull de dominantie van Hamilton en Mercedes lijkt te hebben doorbroken. Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft zelfs dat Red Bull dit jaar de sterkste auto heeft. Red Bulls Max Verstappen was Hamilton de laatste race in Imola te snel af en volgt de Engelsman met slechts één punt verschil in het wereldkampioenschap.