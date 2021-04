Gasly overtuigd van potentieel AlphaTauri: ‘Kunnen met McLaren en Ferrari vechten’

AlphaTauri kan dit seizoen in principe elk raceweekend de strijd aangaan met best of the rest McLaren en het gevallen topteam Ferrari. Dat stelt coureur Pierre Gasly op basis van het tempo dat AlphaTauri in Bahrein toonde.

Gasly kwalificeerde zich daar als vijfde en hoewel punten er na een botsing bij de start niet inzaten voor de Fransman, pakte zijn teamgenoot Yuki Tsunoda er dankzij enkele knappe inhaalacties wel twee mee. AlphaTauri had daarvoor ook al indruk gemaakt met zowel haar snelheid als betrouwbaarheid tijdens de wintertest in Bahrein.

“Gezien het tempo dat we het hele weekend in Bahrein hebben laten zien, kunnen we ons in de strijd met McLaren en Ferrari mengen en dat is positief. Ik denk dat we op elk circuit het gevecht met ze aankunnen”, durft Gasly dat zelfs wel aan ten overstaan van Motorsport. Gasly is er namelijk ook van overtuigd dat hij in Bahrein goed had kunnen storen als hij geen schade had gereden bij de start.

AlphaTauri zit ondertussen ook zeker niet stil wat de ontwikkeling van de AT02-bolide betreft, zo verklaarde technisch directeur Jody Egginton al eerder. Het heeft enkele updates in de pijplijn die het de komende drie races hoopt te brengen. Zo richt de huidige nummer vijf uit het kampioenschap het vizier dus vol op de nummer drie McLaren en het als vierde geklasseerde Ferrari.

