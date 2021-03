Gasly: ‘Kreeg bij Red Bull niet de steun en behandeling die anderen wel kregen’

Pierre Gasly heeft het wel eens eerder aangegeven, maar nog nooit zó duidelijk én in zijn eigen woorden gezegd: “Ik kreeg bij Red Bull niet dezelfde steun en behandeling die anderen wel kregen.”

Dat schrijft Gasly in een – overigens zeer lezenswaardige – column op The Players’ Tribune, waarop atleten in hun eigen woorden hun verhaal kunnen doen. Hoewel Gasly voornamelijk inzicht geeft in wat hijzelf ‘de echte Pierre’ noemt en ingaat op zijn relatie met zijn in het harnas gestorven landgenoot en jeugdvriend Anthoine Hubert, komt ook Gasly’s degradatie van Red Bull naar Toro Rosso aan bod.

Gasly, die benadrukt Red Bull nog altijd dankbaar te zijn voor alle kansen die het hem geboden heeft, schrijft dat het eigenlijk al begin 2019 misging voor hem bij het topteam van de energiedrankfabrikant. “Vanaf het moment dat ik mijn eerste fout maakte achter het stuur, had ik het gevoel dat de mensen daar zich langzaamaan tegen me begonnen te keren.”

“Ik crashte tijdens de wintertest en kreeg mijn seizoen daarna nooit echt lekker op de rit. Nadat mijn eerste twee races voor Red Bull ook lastig verliepen, vrat de media me op. Alles was ik tegen de pers zei, werd verdraaid en aan mijn vorm gerelateerd, terwijl niemand het echt voor me opnam”, memoreert de Fransman.

(tekst loopt door onder de foto)

“De auto was niet perfect, maar ik deed er alles aan om beter te worden en te leren. Maar”, weegt Gasly zijn woorden zelfs schriftelijk even, “laat ik het zo zeggen: ik had een moeilijke tijd bij Red Bull omdat ik niet het gevoel had dat ik dezelfde steun en behandeling kreeg die anderen daar wél hebben gekregen. En dat kan ik gewoon niet accepteren.”

“Ik werkte me een slag in de rondte. Ik deed er alles aan om goede resultaten te behalen voor het team, maar kreeg niet de middelen die ik nodig had om te slagen. Ik probeerde oplossingen aan te dragen, maar mijn stem werd niet gehoord, of er werd pas weken later actie ondernomen. Om welke reden dan ook”, rondt hij af, “ging het daar gewoon nooit voor me werken.” En dat, zegt hij, is zijn waarheid.

Marko’s beruchte belletje

Een opvallende opmerking van Gasly is verder dat teambaas Christian Horner hem bij het ingaan van de zomerstop nog vertelde dat hij er alles aan zou doen hem te helpen. Toch volgde in de zomerpauze het beruchte belletje van Helmut Marko. “Hij zei: ‘Je gaat naar Toro Rosso, we ruilen je met Alex Albon. Het is geen einde verhaal voor je bij ons, maar met al het gedoe in de media vinden we dit nu het beste’.”

