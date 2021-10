Pierre Gasly vindt de twee strafpunten die hij kreeg voor het incident met Fernando Alonso bij de start van de Turkse Grand Prix ‘te extreem’. Hij wil het binnenkort dan ook aankaarten bij een drivers’ briefing, ook omdat hij ‘enkele zaken’ niet begrijpt met betrekking tot de besluiten van de stewards.

Gasly begon de Grand Prix van Turkije vanaf de vierde plaats, maar kwam in bocht 1 al in de problemen. De Fransman zag in zijn linkerspiegel de witte Red Bull van Sergio Pérez naderen terwijl rechts van hem de blauwe Alpine van Fernando Alonso opdoemde. De drie hoopten er zonder kleerscheuren van af te komen, maar Gasly had last van onderstuur en tikte Alonso van de baan. De stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden voor het incident maar kon uiteindelijk als zesde over de streep komen.

Lees ook: Gasly: ‘Is mijn doel om voor Red Bull te rijden’

Naast de tijdstraf kreeg Gasly, tot zijn verbazing, ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie. Coureurs mogen er per 12 maanden maximaal 12 voor hebben, als zij die grens overschrijden dan moeten ze een race vanaf de zijlijn toekijken. “Ik wist er niet eens van tot de woensdag na de race, toen ik het voorbij zag komen op Twitter”, zegt Gasly. De Fransman legt zich neer bij de straf nu het toch al verleden tijd is, maar wil het wel allemaal aankaarten bij een meeting met de coureurs. “Er zijn veel zaken die besproken kunnen worden, zoals enkele besluiten van de stewards de afgelopen races. Uiteindelijk is het gebeurd, maar het was bocht 1 en ik had Sergio links van me. Ik wilde hem niet afknijpen en ik wilde niet dat hij met onderstuur tegen mijn auto zou knallen. Ik gaf hem dus wat ruimte. Toen verscheen Fernando aan de buitenkant en reden we met zijn drieën naast elkaar. Ik kan dan niet zomaar uit het niets verdwijnen.”

Lees ook: Gasly verwacht ‘ingewikkelde en zware’ Amerikaanse Grand Prix

“Het voelde streng”, doelt hij op de straf die hij voor het incident kreeg. “De tijdstraf was één, maar die twee strafpunten na de race waren te extreem voor zoiets. Het voelde niet echt gerelateerd aan de veiligheid. De dag ervoor had Fernando nog een rondetijd gezet terwijl er gele vlaggen gezwaaid werden”, haalt Gasly nog even aan als voorbeeld van wat wel een straf had verdiend vanwege de veiligheid. Alonso ontsnapte aan een straf omdat hij duidelijk langzamer was dan in zijn volgende ronde. “Er zijn dus enkele zaken die ik niet begrijp. Ik praat er ook met andere coureurs over en die begrijpen het soms ook niet. Dat is dus iets dat we bij de drivers’ briefing moeten bespreken”, aldus de Fransman.