Alpine-coureur Pierre Gasly vertrouwt erop dat de Formule 1 de juiste beslissing zal maken over de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië. De races staan gepland in april, maar door het conflict in het Midden-Oosten is het nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk doorgaan. “Er staat zoveel op het spel”, benadrukt Gasly.

Zowel de Grand Prix in Bahrein als in Saoedi-Arabië staat ter discussie door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten, na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Iran reageerde daarop met aanvallen op onder meer Bahrein en Saoedi-Arabië, twee landen waar Amerikaanse militaire bases gevestigd zijn.

‘De juiste beslissing’

Pierre Gasly vertrouwt erop dat de leiding van de Formule 1 de juiste beslissing zal maken of het wel of niet laten doorgaan van de races. “Er staat zoveel op het spel. Ik heb familie die in het Midden-Oosten woont, mensen die dicht bij me staan. Het is moeilijk te bevatten wat er allemaal gebeurt als je weet wat er zich op dit moment afspeelt. Hopelijk verbeteren de omstandigheden, maar uiteindelijk zal de F1 de juiste beslissing nemen die het beste is voor ons allemaal”, vertelt de Alpine-coureur aan Sky Sports News.

LEES OOK: FIA heft avondklok GP Australië op vanwege oorlog Midden-Oosten

De Formule 1 houdt de situatie nauwlettend in de gaten, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de twee races. Afgelopen dinsdag maakte het World Endurance Championship bekend dat de seizoensopener in Qatar – 26 tot en met 28 maart – uitgesteld is. “Het welzijn en de veiligheid van onze community is altijd onze eerste prioriteit. De FIA blijft de ontwikkelingen in de regio volgen. Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze recente gebeurtenissen is getroffen, in de hoop op rust, veiligheid en terugkeer naar stabiliteit”, meldt de FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Wat als de races niet doorgaan?

Het is nog onzeker wat er gebeurt als de Formule 1 de races aflast. De koningsklasse hoopt dat het conflict in het Midden-Oosten snel eindigt. Zo niet, dan zouden de races verzet kunnen worden. Dat kan echter leiden tot drie of vier opeenvolgende raceweekenden later in het jaar. De races kunnen ook vervangen worden. De circuits die het meest genoemd worden als eventuele kandidaten zijn Portimão in Portugal en Imola in Italië. Andere mogelijke circuits zijn Paul Ricard in Frankrijk en de Nürburgring of Hockenheim in Duitsland, afhankelijk van de weersomstandigheden. Om nog vervangende races te kunnen organiseren, moet de Formule 1 uiterlijk medio maart de knoop doorhakken. Als er geen vervanging is, dan volgt er na de Grand Prix van Japan – eind maart – een pauze van vier weekenden. De eerstvolgende race op de kalender is dan de Grand Prix van Miami begin mei.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.