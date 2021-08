Pierre Gasly wil AlphaTauri helpen voor elkaar te krijgen wat het al sinds haar ontstaan als Toro Rosso niet is gelukt: als vijfde finishen bij de constructeurs.

“Vijfde”, dat is de eindklassering waar teambaas Franz Tost jarenlang op inzette aan het roer van eerst Toro Rosso en sinds 2020 AlphaTauri, zoals het Italiaanse team nu heet. Zelfs met coureurs als Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz in de gelederen, lukte het de renstal echter maar niet dat doel te halen. En dat ondanks dat het sinds 2008 zelfs twee races won. De beste eindklassering is nog altijd een zesde plek – uit 2019.

‘Persoonlijk doel’

Met elf van de 23 races van 2021 achter de rug, staat AlphaTauri echter zesde in het WK, met uitzicht op die felbegeerde vijfde plek. Momenteel is die weliswaar in handen van Alpine met 77 punten, maar AlphaTauri volgt met 68 punten. “We vechten voor de vijfde plaats in het kampioenschap, en het is het team nog nooit gelukt die te pakken”, wordt Gasly geciteerd door Motorsport Week. “Dat laat wel zien dat we een goed jaar kennen.”

Lees ook: Rosberg: ‘Gasly verdient Red Bull-zitje, maar ze maken zich zorgen om de druk’

“Ik zie het als mijn persoonlijke doel om AlphaTauri aan de vijfde plek te helpen”, vervolgt Gasly, die zelf ook verantwoordelijk is voor 50 van AlphaTauri’s 68 punten. AlphaTauri stond dit jaar overigens al een tijd vijfde, tot Alpine in Hongarije in één klap 37 punten pakte. De Franse formatie deed dat door de zege van Esteban Ocon en vierde plek van Fernando Alonso. Behalve Alpine ziet Gasly ook Aston Martin (zevende met 48 punten) als rivaal om P5 in het WK.

Lees ook: Gasly verwacht meer podiumkansen: ‘Komen nog meer gekke races’

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.