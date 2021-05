De opvallende regie over de uitzending van de GP van Monaco leidde tot een hoop ophef, maar is nu getransformeerd tot bron voor online grappen en vermaak.

Op de smalle straten van Monaco is echte actie schaars. Wanneer er toch iets spannends gebeurt is het daarom des te belangrijker dat de regie het goed in beeld brengt. Tijdens de uitzending van de Grand Prix van Monaco ging de regie echter een aantal keer flink de mist in.

In de eerste ronde werd de inhaalactie van Mick Schumacher op zijn teamgenoot Nikita Mazepin in de Grand Hotel Hairpin maar voor de helft getoond. Maar ook bij een van de meest spannende momenten van de GP, de nek-aan-nekrace tussen Sebastian Vettel en Pierre Gasly richting Massenet, besloot de regie plotseling over te schakelen naar een herhaling van van Lance Stroll, die over de kerbs stuiterde bij Zwembad.

Toen de regie zichzelf een tweede kans gaf om het spektakel goed in beeld te brengen met een herhaling, werd er opnieuw halverwege weggeschakeld. Het leidde tot veel kritiek van fans die thuis op de bank naar de uitzending keken. Die kritiek lijkt nu echter te zijn omgezet in een nieuwe meme op het internet. Kijkers van een filmpje kunnen worden ge-‘Lance Strolled’, doordat het filmpje op het hoogtepunt overschakelt naar beelden van de fout van de Canadees. De grap is gebaseerd op de ‘Rick Roll’, waarin slachtoffers worden getrakteerd op het lied Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

Formule 1 heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de uitzending van de race in Monaco. “De Automobile Club de Monaco had de controle”, zegt een woordvoerder. “Wij hadden geen zeg in het camerawerk, maar we zullen wel met ze in gesprek gaan.”

