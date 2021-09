Tijd om na te genieten is er vooralsnog niet bij voor Max Verstappen. De Nederlander benadrukt zelf dat men bij Red Bull scherp moet blijven, de Italiaanse Grand Prix staat immers voor de deur. “Geen van ons, Mercedes of wij, is in het voordeel, het verschil wordt in de details gemaakt.”

Hoe lastig ook na zo’n euforisch weekend in eigen land, Verstappen weet ook dat er geen tijd is om de benen op tafel te gooien. “Het kon niet beter in Zandvoort maar nu is de blik alweer op Monza gericht. We staan in het kampioenschap dicht bij elkaar, het feest na de winst in Nederland moet even wachten. Tussen de raceweekenden is rust even het belangrijkst.”

Verstappen hield in al het tumult en feestgedruis het hoofd bijzonder koel in Zandvoort. “Mensen denken altijd dat er meer druk op coureurs staat bij hun thuisrace, voor mij was het vooral genieten. Je zit niet constant in de auto met het auto dat je moet presteren, dat moet je sowieso in de F1 dus daar is geen verschil”, aldus Verstappen. “Strategisch gezien waren we scherp maar ik weet ook dat niet ieder weekend zal zijn zoals in Zandvoort dus we zullen hard moeten werken als een team. Er is nog een lange weg te gaan.”

Foto: Hoch Zwei

Verstappen haalde het podium nog nooit in Monza. “Ik verwacht dat de baan Mercedes goed zal liggen, de laatste jaren is het nooit een goed circuit voor ons geweest. Maar dit jaar presteren we overal beter dus wie weet. Als we zo doorgaan als nu, overal bovenop zitten, dan kunnen we de strijd met Mercedes aan blijven gaan”, denkt de kampioenschapsleider.

“Al zullen zij wellicht een snelheidsvoordeel hebben. De baan lijkt makkelijk op papier maar het is eigenlijk best heel moeilijk om een rondje helemaal perfect te doen. We hebben weinig downforce en lange remzones, de auto gaat dan veel bewegen. Daarnaast is het ook een hobbelig circuit met oud asfalt. De fans zijn er wel fantastisch, veel steun voor Ferrari uiteraard. Maar ze houden ook gewoon van de F1 en hebben een goede energie.”

“Geen van ons beiden heeft echt een voordeel. Op Zandvoort kon je in de kwalificatie en de race zien dat onze auto’s dicht bij elkaar zitten, Lewis zette de hele wedstrijd de druk er vol op. We konden gewoon geen fout maken, op de baan of in de pits. Het draait om de details, daar maken we het verschil.”