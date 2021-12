Max Verstappen kan de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewoon vanaf de derde plaats aanvangen, meldt The Race. De versnellingsbak van de Nederlander zou in orde bevonden zijn door Red Bull, dat een controle heeft uitgevoerd na zijn crash in de kwalificatie.

In de laatste bocht van de kwalificatie verremde Verstappen, die op weg was naar een zinderende poleposition, zich en kwam vervolgens bij de exit tegen de muur. Bij Red Bull waren er enkele zorgen om de versnellingsbak, aangezien hij met de achterkant van de bolide de muur raakte. Het team was bereid om de versnellingsbak te wisselen als er problemen waren, om een uitvalbeurt in de race te voorkomen.

Volgens The Race zou er echter geen probleem zijn met de versnellingsbak en hoeft die dus ook niet verwisseld te worden. Dat had Verstappen op een gridstraf van vijf plaatsen komen te staan, maar daar lijkt de Nederlander dus aan te ontsnappen. Red Bull heeft dit nog niet bevestigd.

Verstappen verdedigt in Saoedi-Arabië een voorsprong van acht punten ten opzichte van Lewis Hamilton, die er dankzij de crash met de poleposition vandoor ging. Diens teamgenoot Valtteri Bottas start naast hem op de eerste startrij, Verstappen heeft vanaf de derde plek zicht op de twee Mercedessen.

Eerder dit jaar moest Ferrari een afweging maken na de kwalificatie, toen Charles Leclerc in thuisland Monaco in de laatste ronde crashte. Hij veroverde wel de poleposition, maar bij Ferrari waren er toen zorgen om de versnellingsbak. Na een eerste controle leek die in orde en het team besloot niks te wisselen. In de formatieronde richting de grid meldde Leclerc problemen en hij kon niet van start gaan in die race. Achteraf bleek de versnellingsbak in orde, maar was de aandrijfas de boosdoener.