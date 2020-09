Geen onderzoek naar shirt Hamilton: ‘Zal mijn platform blijven gebruiken’

De FIA zal geen onderzoek starten naar het dragen van een politiek geladen t-shirt door Lewis Hamilton afgelopen weekend. Wel wil de autosportbond de regels omtrent statements als deze verder verduidelijken. Hamilton heeft al laten weten niet te zullen stoppen met dergelijke statements.

De Brit droeg voor en na de race in Mugello een shirt met daarop een oproep om Amerikaanse agenten te arresteren die Breonna Taylor, een zwarte vrouw, in haar woning doodschoten. De agenten zijn niet vervolgd en ook omtrent het onderzoek bestaan veel twijfels. Taylor groeide in de afgelopen maanden uit tot één van de gezichten van slachtoffers van politiegeweld in het land.

Lewis Hamilton heeft het hele seizoen al actie gevoerd voor de Black Lives Matter–beweging. Bij het volkslied voorafgaand aan elke race knielt de Brit en heeft hij een shirt met de tekst Black Lives Matter aan. Daarbij heeft hij altijd de volledige steun van de F1 en zijn team Mercedes gehad. Het shirt van zondag was voor de FIA aanleiding om een onderzoek te overwegen, zo liet een official gisteren aan de BBC weten. Daar is het nu niet van gekomen dus.

Hamilton heeft op Instagram al laten weten niet te zullen stoppen. “Ik zal het niet nalaten, ik zal niet opgeven mijn platform te gebruiken om aandacht te trekken voor de zaken die ik belangrijk vind. Ik wil iedereen bedanken die mij steunt en liefde geeft. Dit is een reis die we samen moeten maken om de wereld een beetje beter achter te laten voor volgende generaties.”

