Autosportbond FIA heeft aangekondigd dat er ook in 2022 weer die sprintraces worden gehouden in de Formule 1, maar er daarin wel meer punten op het spel staan. De poleposition voor de hoofdrace van zondag valt daarentegen niet meer in het sprintnummer te verdienen.

De poleposition gaat in 2022 tijdens de sprintweekends namelijk ‘gewoon’ naar de coureur die in de kwalificatie op vrijdag het snelst is (en dus ook de sprintrace als eerste mag beginnen). Om de sprintraces toch nog spannend en de moeite waard te maken, worden er wel meer punten uitgedeeld.

Lees ook: FIA komt ‘ergens in de komende dagen’ met actieplan naar aanleiding onderzoek GP Abu Dhabi

Waar de winnaar van een sprintrace in 2021 nog drie punten kreeg (met twee punten voor de nummer twee en één voor de nummer drie) daar staan er nu maximaal acht op het spel. De nummer twee krijgt er zeven, de nummer drie kan op zes stuks rekenen en zo telt het af tot één punt voor de nummer acht.

Net als in 2021 staat de ‘Sprint’ – zoals de Formule 1 deze races met een derde van de lengte van de echte Grands Prix vanaf nu noemt – drie keer op het programma. Imola, Oostenrijk en Brazilië worden de sprintweekends met een zaterdagse race voor de echte Grand Prix op zondag. Er komt geen extra ruimte in de budget cap voor de sprintwedstrijden.

Lees ook: ‘Maximaal drie sprintkwalificaties in 2022 na onenigheid teams’