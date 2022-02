Er zullen dit jaar maximaal drie sprintkwalificaties plaatsvinden, meldt Auto, Motor und Sport. Reden daarvoor is de onenigheid bij de teams, met name de topteams, over de vergoeding voor de sprintkwalificaties.

McLaren-CEO Zak Brown liet onlangs al doorschemeren dat de plannen voor meer sprintkwalificaties dit jaar op losse schroeven stonden. Topteams zouden namelijk een verhoging in het budgetplafond eisen omdat de kans op schade met die sprintraces toeneemt. Die schade zou er vervolgens voor zorgen dat de teams op andere gebieden moeten bezuinigen, waar zij niet op zitten te wachten. Eén team zou volgens Brown zelfs een verhoging van vijf miljoen dollar hebben geëist: “Dat was gewoon belachelijk en er zaten geen rationale feiten achter.”

Volgens Auto, Motor und Sport zouden zeven van de tien teams akkoord zijn gegaan met het voorstel van de Formule 1 om extra geld te ontvangen voor de zes of zeven sprintkwalificaties die de Formule 1 oorspronkelijk wilde organiseren. De drie topteams, Ferrari, Red Bull en Mercedes zouden juist een verhoging van het budgetplafond willen. Het zou om een bedrag van 2,65 miljoen dollar gaan ter compensatie van de hogere kosten die gepaard zouden gaan met de sprintkwalificaties.

Nu zou de Formule 1 voor dit seizoen maximaal drie sprintkwalificaties willen organiseren, waarbij het ook mogelijk is dat er minder dan drie op de kalender komen. Voor het verhogen van het aantal sprintkwalificaties waren acht stemmen van teams vereist en aangezien er drie op tegen zijn, sneuvelen die plannen.

Toch stoppen de plannen van de Formule 1 daar nog niet helemaal. De Formule 1 overweegt om dit jaar al een stemming te houden over de verdubbeling van het aantal sprintraces voor 2023. Dan zijn slechts zes stemmen vóór voldoende om de plannen uit te voeren. Voor de Formule 1 en teams is het afwijzen van de plannen voor dit jaar volgens Auto, Motor und Sport wel kostbaar. Zo lopen de sport en de teams extra geld mis van de organisatoren en hoofdsponsor, die er meer geld voor op tafel hadden gelegd.