Geen Q2 voor Russell, maar toch is hij tevreden

George Russell wist de afgelopen vier races zich te kwalificeren voor Q2. Vandaag lukte dat helaas voor Russell niet. Toch is hij tevreden.

“Het circuit zou de auto beter moeten liggen. Maar we worstelden, zeker gisteren. Dus eigenlijk ben ik best wel tevreden, ook kijkend waar Haas gisteren stond in vergelijking met ons. We hebben er denk ik meer uitgehaald dan er eigenlijk inzat”, zegt George Russell tegen Ziggo Sport.

In Q1 en Q2 waren er grote opstoppingen op de baan. Russell was bang dat hij geen nieuwe ronde kon starten. “Het was een beetje een puinhoop. We hebben als coureurs een afspraak, dat we elkaar aan het einde van de out-lap niet inhalen . Maar ik was zo bang dat ik geen nieuwe ronde kon beginnen, dat ik een paar jongens had ingehaald. Maar we moeten als coureurs met een betere oplossing komen voor dit probleem”, sluit de Brit af.

