Geld geen bepalende factor in Vettels contractbesprekingen: ‘Geluk is het voornaamste’

Sebastian Vettel zegt dat geld ‘niet het belangrijkste is’ in zijn contractbesprekingen met Ferrari. De huidige overeenkomst van de Duitser loopt eind 2020 af. Vettel onderhandelt momenteel over een nieuw contract bij de Scuderia. “Het hangt ervan af wat belangrijk voor je is, wat je drijft.”

Vettel, die in 2015 verhuisde naar de Scuderia, onderhandelt momenteel met de Ferrari-leiding over een nieuw contract. Tijdens de wintertesten in Barcelona vertelde teambaas Mattia Binotto dat er ‘binnenkort een overeenkomt zou komen’ en ‘Vettel eerste keuze is voor 2021’. Sebastian Vettel heeft nu kenbaar gemaakt dat geld niet de bepalende factor is in die contractbesprekingen.

“Het hangt ervan af wat belangrijk voor je is, wat je drijft”, vertelt Vettel aan Autosport. “En dat mag natuurlijk. Als geld je motiveert, kan het je heel ver brengen en je heel succesvol maken. Er zijn veel sporters en zakenmensen die gedreven zijn door geld”, gaat de viervoudig wereldkampioen verder. “Ik denk dat de vraag is of mensen ooit echt een gevoel van voldoening hebben. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1.”



Net daar wringt het schoentje voor Vettel. Voor de Duitser zijn er andere dingen belangrijker dan geld. “We zetten ons leven op het spel, daar moet je ook waardering voor tonen. Onze carrières zijn bovendien ook korter dan sommige andere”, legt Vettel uit. “Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gelukkig bent. Dat is het voornaamste.”

