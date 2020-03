Vettel eerste keuze, maar ook deze drie coureurs staan op Ferrari’s lijst

Het contract van Sebastian Vettel bij Ferrari loopt eind dit jaar af en dus bekijkt de Scuderia haar opties voor 2021. Op de lijst van mogelijke vervangers staan volgens Express voorlopig drie namen. Opvallend, ondanks alle geruchten en verkennende gesprekken ontbreekt Lewis Hamilton op Ferrari’s lijstje.

De toekomst van Sebastian Vettel in de Formule 1 is voorlopig onduidelijk. De Duitser heeft momenteel geen contract voor 2021, al is hij ondertussen wel in gesprek met teambaas Mattia Binotto over een nieuw contract. Indien Vettel een nieuw contract zou tekenen, dan moet hij volgens Sky Italia financieel aanzienlijk inleveren.

Teambaas Binotto vertelde in februari dat Vettel eerste keuze is om in 2021 teamgenoot van Leclerc te zijn. Toch heeft zijn team volgens het Britse Express drie mogelijke vervangers op het oog: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Antonio Giovinazzi, een trio waarvan het contract bij hun huidige team, net als dat van Vettel, na 2020 afloopt.

Het Italiaanse team beseft dat Ricciardo, Sainz en Giovinazzi hun huidige team voor Ferrari zouden verlaten, en is daarom niet gehaast het contract van Vettel te verlengen. Opvallend, ondanks dat Ferrari-CEO Louis Camilleri eerder heeft toegegeven verkennende gesprekken te hebben gevoerd met Lewis Hamilton, ontbreekt de wereldkampioen op het lijstje.

