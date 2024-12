Oscar Piastri tekende voor de derde plaats in de GP van Qatar, achter Charles Leclerc en Max Verstappen. De McLaren-coureur had dit weekend – samen met teamgenoot Lando Norris – het constructeurskampioenschap kunnen beslissen. Helaas voor de papaja’s liep rivaal Ferrari alleen maar verder in op het Lusail International Circuit. Desalniettemin kijkt Piastri terug op een vermakelijke race.

“Het was geen makkelijke wedstrijd,” reageerde Oscar Piastri na afloop van de race in Qatar. “Alle auto’s in de voorhoede zaten heel dicht bij elkaar. Daarbij was het erg moeilijk om met DRS in te halen, de baan was erg vuil.” Te midden van een chaotische race verzekerde de Australiër zich van een plekje op het podium. Hij kreeg het vooral aan de stok met Charles Leclerc, die uiteindelijk als tweede over de streep kwam.

“Ik heb genoten van alle gevechten met Charles (Leclerc, red.), en het is natuurlijk goed om op het podium te staan, maar dit is niet het resultaat waar we op hadden gehoopt.” Teamgenoot Lando Norris kreeg op het laatste moment een stop-and-go penalty, waardoor de Brit terugviel naar de tiende plek en slechts één punt scoorde in Qatar. Waar McLaren dit weekend het constructeurskampioenschap had kunnen beslissen, liep rivaal Ferrari juist verder in.

“Ik begrijp niet zo goed waarom Lando (Norris, red.) een straf kreeg, maar het is wat het is,” aldus Piastri. Toch kijkt de 23-jarige coureur positief terug op de race, zeker in vergelijking met de editie van 2023, toen de hitte voor veel problemen zorgde. “De temperatuur maakt zo’n groot verschil,” legde Piastri uit. “De baan is een stuk sneller en het scheelt ook al een hoop dat we niet in sauna’s rondrijden,” grapte hij. “Dit is misschien wel het leukste circuit van het jaar.”

