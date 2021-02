Gene Haas wilde Grosjean niet sponsoren ‘om zich dood te rijden’ in Indycar

Haas-eigenaar Gene Haas zou oorspronkelijk het Indycar-avontuur van zijn ex-coureur Romain Grosjean sponsoren, maar trok zich terug na Grosjeans heftige crash in Bahrein.

Dat vertelt de Amerikaanse zakenman – en eigenaar van het Haas Formule 1-team waarvoor Grosjean reed – aan Racer.com. “Hij vroeg me al eerder of ik hem wilde sponsoren en ik stond daar best voor open”, vertelt Haas, die zoals gezegd second thoughts kreeg na Grosjeans horrorcrash in Bahrein.

“Ik was toen vooral heel blij dat hij zichzelf niet dood had gereden”, zegt Haas, die toen ook stilstond bij de gedachte aan Grosjeans familie. “Hij heeft een vrouw en drie kinderen, dus ik vertelde hem: ‘ik ga je geen geld geven om jezelf dood te rijden’.”

“Ik had gewoon iets van: blijf jij nou lekker thuis bij je familie”, zegt Haas, die dat ook toelicht: “Romain was net met zijn leven aan een megacrash – aan the big one – ontsnapt. Als je dat zag… Als hij de vangrail nét onder een andere hoek had geraakt, was hij er nooit uitgekomen en dood geweest.”

“Hij had enorm veel geluk, en wij als team ook. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het zou zijn om zijn weduwe en kinderen onder ogen te moeten komen als het fout was afgelopen. Ik zou dat niet kunnen. Vandaar dat ik hem vertelde dat ik hem toch niet zou steunen.” Grosjean vond ook zonder steun van Haas overigens nog onderdak in de Indycars, bij Dale Coyne Racing.

Haas, die niet alleen een Formule 1-team heeft maar ook mede-eigenaar is van een NASCAR-team, lijkt Indycar dus duidelijk een gevaarlijker tak van autosport te vinden. Ondanks zijn NASCAR-successen – twee titels en 88 zeges – noemt hij het feit dat Grosjean zijn crash in Bahrein overleefde zijn mooiste moment in de autosport.

