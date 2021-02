‘Het voelde als thuiskomen’: Grosjean terug achter het stuur na F1-exit met megacrash

Wat pijn aan zijn verbrande linkerhand, een flinke blaar en stijve spieren, maar geen angst of zenuwen: Romain Grosjean is dinsdag voor het eerst sinds zijn horrorcrash in Bahrein weer in een raceauto gekropen. De Fransman werkte op Barber zijn eerste Indycar-test af. En dat ging grotendeels goed. “Het voelde als thuiskomen.”

Dat vertelt Grosjean in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Grosjean ontsnapte eind vorig jaar, toen nog als Formule 1-coureur, aan de dood bij een vurige megacrash in Bahrein. De toenmalige Haas-piloot liep brandwonden aan beide handen en een voetblessure op en moest de laatste twee Grands Prix van 2020 laten schieten, maar maakt zich nu op voor zijn overstap naar de Indycars. Inclusief zijn eerste testkilometers.

“Het voelde als thuiskomen”, reageert Grosjean op de vraag hoe het voelde om voor het eerst sinds hij in Bahrein uit zijn in een vuurbal veranderde bolide klom, nu weer ín een auto te klimmen. “Ik had geen zorgen, vrees of zenuwen of wat dan ook”, vertelt Grosjean. “De grote vraag wordt hoe het straks bij de start van de eerste race gaat”, verwijst hij naar hoe het in Bahrein kort na de start mis ging, “maar voor nu ging het rijden an sich goed.”

Goed, maar niet pijnvrij, verduidelijkt Grosjean. Hij is immers nog niet volledig hersteld van zijn crash. Vooral zijn linkerhand is er nog door getekend. “Het ging goed met mijn linkerhand, maar niet perfect. Ik heb een mooie, grote blaar op mijn linkerduim. Niet fijn, al doet het gelukkig geen pijn. Ik was wat voorzichtig op de kerbs, maar het remde me niet af.” Zijn handschoenen aan en uit doen, voelde hij wel flink. “Daarom hou ik de linkerhandschoen nu soms aan. Dan blijft mijn hand ook mooi uit de zon.”

Grosjean had na zijn eerste runs op het achtbaan-achtige Barber – inclusief spin – overigens ook wat pijn van een andere orde, want in tegenstelling tot Formule 1-auto’s hebben Indycars geen stuurbekrachtiging. “Ik heb nog nooit zo hard hoeven sturen!”, lacht hij. “Barber is de zwaarste baan van het jaar, dus daar kan je dan maar beter mee beginnen. Ik weet nu in elk geval welke oefeningen ik in de sportschool moet doen!”

Grosjean reed tijdens de test ook met een speciale helm, ontworpen door zijn kinderen. Hij had deze vorig jaar in de Grand Prix van Abu Dhabi willen gebruiken, maar daar kwam het dus niet van. Toen hij in Bahrein bijna werd verzwolgen door de vlammenzee, was het de gedachte aan zijn kinderen waar hij de kracht uit putte die hij nodig had om uit zijn Haas te klauteren. “Mijn zoon Simon denkt dat ik superkrachten heb”, vertelde Grosjean, die het vreselijk vond dat zijn kinderen dat moesten zien.

Voor hij besloot naar de Indycars over te stappen, heeft Grosjean het er daarom uitgebreid met zijn familie over gehad. Ook nu hij moest testen. Zijn kinderen waren echter ‘super enthousiast’. “Ik deel en praat veel met ze, heb ze ook de auto via video laten zien. Ze vinden het lastig dat ik achttien dagen van huis ben, maar ik stuur ze foto’s en ze volgen me via social media. Ze weten dat papa doet waar hij van houdt, dat is het belangrijkste voor ze.”

