Cadillac – en moederbedrijf General Motors – blijft toegewijd aan het team van Andretti. Ondanks de weerstand vanuit de sport zelf heeft het Amerikaanse bedrijf het volste vertrouwen in Andretti.

Andretti en de Formule 1 kunnen het maar moeilijk eens worden met elkaar. Zelfs nu de FIA het team officieel goedgekeurd heeft, lijkt de Formule 1 nog steeds de boot af te houden. De twee partijen voeren momenteel gesprekken over de commerciële kant van de deelname van Andretti. Maar uit alles blijkt dat de Formule 1 en de huidige teams niet al te happig zijn op de komst van de Amerikanen.

Vorige maand meldde de Associated Press dat de Formule 1 op zoek zou zijn naar manieren om het bod van Andretti wat af te zwakken. Een van de opties zou zijn om te kijken of partner Cadillac ook bereid is om met andere teams samen te werken. Op die manier zou er een uniek element van Andretti wegvallen en zou de Formule 1 toch een nieuwe technische partner krijgen.

Dat zal echter niet gaan gebeuren, zo zegt General Motors-CEO Mark Ruess in een reactie aan de Associated Press. Ondanks het trage tempo waarmee Andretti richting de Formule 1 schuifelt, blijft General Motors exclusief aan hen verbonden. “GM is volledig toegewijd aan onze samenwerking met Andretti om in de Formule 1 te racen. De samenwerking tussen Andretti en Cadillac brengt twee unieke entiteiten samen die allebei gemaakt zijn om te racen. Ze hebben allebei een lange geschiedenis van succes in wereldwijde motorsport.”

