George Russell is dolblij met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van China. De Mercedes-coureur had het moeilijk tijdens de kwalificatie, maar in zijn laatste ronde kwam – tot zijn eigen verbazing – alles perfect samen.

“Het voelt ongelooflijk”, aldus George Russel tegenover F1 TV. “Het was een van de moeilijkste kwalificatiesessies die ik in lange tijd heb gedaan. Ik probeerde van alles met de voorbereiding van de banden, maar niets leek te werken. In die laatste ronde deed ik iets totaal anders en ineens viel alles op zijn plek. De ronde was geweldig. Zo blij om P2 te pakken.”

“Ik was echt verrast toen ik over de finish kwam. Ik wist dat het een goede ronde was, maar om tussen de McLarens te staan had ik niet verwacht. Ik ben super enthousiast en kijk uit naar morgen. We weten dat de McLarens snel zullen zijn, maar ik ga er alles aan doen om mijn positie te behouden of zelfs een plek te winnen.”

‘Mediumband was lastig’

Russell voorspelt een zware race op het Shanghai International Circuit. “De mediumband was lastig in de sprintrace en waarschijnlijk start het merendeel van het veld morgen op die band. De harde band heeft nog niemand dit weekend gebruikt, dus we weten niet of het een één- of tweestopper wordt.”

