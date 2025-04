George Russell is een van de coureurs met een aflopend contract, maar de Mercedes-coureur maakt zich daar geen zorgen over. Als hij blijft presteren, hij staat na twee races derde in het kampioenschap, verwacht hij ‘niet meer dan 24 uur’ met teambaas Toto Wolff te hoeven spreken over een contractverlenging.

George Russell is momenteel de grootste naam op de transfermarkt, aangezien hij na 2025 zonder contract zit. Toch ziet hij zijn toekomst bij Mercedes en voelt hij geen haast om een contractverlenging met Toto Wolff te bespreken. “Van mijn kant is er geen enkele stress met betrekking tot een contract. Uiteindelijk zijn er contracten in de Formule 1 en veranderen dingen heel snel. Ik geloof in mezelf, moet presteren en zo simpel is het”, zegt hij op de persconferentie tijdens de persdag in Japan.

“Als het gaat om contractbesprekingen, denk ik dat het bij ons in het verleden, met Toto, niet meer dan 24 uur duurt om het gesprek te voeren, en dan het gaat naar de advocaten en we krijgen iets op zijn plaats”, voegt hij eraan toe. “Er is dus geen haast van mijn kant, er zijn geen zorgen en er is geen druk. Ik geniet van waar ik nu ben in de sport, geniet van mijn prestaties en geniet gewoon van racen. Dat is op dit moment de belangrijkste prioriteit.”

Niet op zoek naar erkenning

George Russell presteert sterk dit seizoen. Met twee podiumplaatsen in de eerste twee races, de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van China, verkeert de Brit in topvorm. Hij staat momenteel derde in het kampioenschap, achter Lando Norris en Max Verstappen.

Op de vraag of hij vindt dat hij niet voldoende wordt gezien als serieuze titelkandidaat, reageert hij nuchter. “Dit seizoen was een geweldige start van het jaar. Ik denk niet dat we een beter resultaat hadden kunnen behalen en ik hoop dat we deze lijn kunnen voortzetten. Maar we weten realistisch gezien dat de McLarens uitzonderlijk sterk zijn en ik denk dat het voor iedereen een uitdaging zal zijn om met hen te concurreren.”

Russell stoort zich er dan ook niet aan dat zijn naam vaak ontbreekt in de lijstjes met mogelijke wereldkampioenen. “Ik ben een Formule 1-coureur die mijn droom leeft. Het is niet wat de perceptie is, het is wat de realiteit is. De realiteit is dat als we dit jaar voor een kampioenschap gaan vechten, we moeten verbeteren”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ik in de afgelopen drie seizoenen heel goed heb gepresteerd. Ik heb een van de sterkste teamgenoten ooit gehad, maar ben niet op zoek naar erkenning van buitenaf. Ik wil gewoon elk weekend gaan racen, presteren en mijn werk doen.”

