George Russell: ‘Mercedes heeft niet voor niets een opleidingsprogramma’

George Russell hoopt dat Mercedes het voorbeeld van Ferrari en Red Bull zal volgen door vertrouwen te stellen in hun opleidingsprogramma. De Brit hoopt zo, net als zijn leeftijdsgenoten Leclerc en Albon, een stoeltje bij een topteam te veroveren. “Het is geweldig om te zien dat deze teams naar de toekomst kijken en we zullen zien wat de toekomst biedt.”



Omdat Russell beseft hoe succesvol de combinatie Lewis Hamilton-Valtteri Bottas is voor Mercedes, maakt hij zich geen illusies. Een stoeltje bij de zilverpijlen veroveren zal niet zomaar gebeuren. Toch wijst hij op de toewijding van Ferrari en Red Bull om jeugdig talent een kans te geven als voorbeeld waarom hij een plek verdient bij het team uit Brackley.

“Mercedes heeft niet voor niets een opleidingsprogramma,” vertelt Russell aan Sky Sports, “net als Red Bull en Ferrari. Het hele doel is om een coureur te ontwikkelen en deze door te laten groeien naar het hoofdteam.” Maar het status van protégé biedt dan zelfs geen garanties. “Er zijn maar twee plaatsen per team en bij Mercedes heb je natuurlijk Lewis en Valtteri. Samen zijn ze de afgelopen jaren een geweldige combinatie geweest.”

Toch denkt Russell dat er mogelijkheden zijn. “Aan de andere kant zie je Ferrari met Carlos en Charles (Sainz en Lecerc, red.). Zij zouden daar de komende vier, vijf, zes jaar het rijdersduo kunnen zijn. Hetzelfde met Danny en Lando (Ricciardo en Norris, red.) bij McLaren, en misschien ook wel Max en Alex (Verstappen en Albon, red.) bij Red Bull. Ik denk stabiliteit voor elk team enorm belangrijk is. Het is geweldig om te zien dat deze teams naar de toekomst kijken en we zullen zien wat de toekomst biedt.”

