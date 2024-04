Bijna twee weken na zijn harde crash in de slotronde van de Australische GP noemde George Russell het logisch en terecht dat Fernando Alonso voor zijn aandeel in het incident een tijdstraf had gekregen. “Als er geen sanctie was opgelegd, zou voor de rest van het seizoen het einde zoek zijn”, meent de Brit van Mercedes.

In de aanloop naar de Grand Prix van Japan werd Russell tijdens de traditionele FIA-persconferentie gevraagd naar de toedracht van het incident (zie hier de video van de crash) in Melbourne.

Hoe zat het ook alweer? In de slotfase van de race Down Under gebruikte George Russell versere banden om Alonso op te jagen, toen hij bij de apex van bocht 6 de controle verloor, de vangrails in gleed en midden op het circuit tot stilstand kwam. De stewards kozen ervoor om de situatie na de race te bekijken en nadat ze alle gegevens hadden bekeken en met beide coureurs hadden gesproken, stelden ze vast dat Alonso ‘potentieel gevaarlijk’ had gereden door zijn gebruikelijke benadering van de bocht aan te passen en eerder te remmen. De coureur van Aston Martin ontving vervolgens een forse tijdstraf,

Lees ook: Russell over Verstappen als teamgenoot: ‘Als je hem kunt krijgen, moet je dat doen’

“Het was een vreemde situatie, ik werd totaal verrast”, keek Russell terug. “Ik keek naar het stuur en veranderde op het rechte stuk een setting, zoals alle coureurs meerdere malen tijdens een race doen. Toen ik opkeek, zat ik bijna in Fernando’s versnellingsbak en voor ik het wist, zat ik in de muur. Ik denk dat als deze actie niet bestraft was, dit grote gevolgen gehad zou hebben voor de rest van het seizoen en in de juniorencategorieën. Om te zeggen: mag je remmen op het rechte stuk? Mag je vertragen, schakelen, gas geven, iets semi-erratisch doen?”

Geen koffie voor Alonso

Russell gaf wel aan Alonso persoonlijk niets kwalijk te nemen. “Als de helm op is, zijn we allemaal vechters en strijden we. En als de helm af is, heb je respect voor elkaar. Natuurlijk waren er veel emoties op dat moment, maar we hebben het uitgesproken.”

Lachend: “We kwamen elkaar in Monaco laatst toevallig tegen in een koffietentje. Ik heb hem geen koffie aangeboden.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Japan 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)