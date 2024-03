George Russell zou de komst van Max Verstappen bij zijn werkgever Mercedes eventueel van harte toejuichen. De drievoudig wereldkampioen lijkt hem de perfecte opvolger van Lewis Hamilton, zijn huidige teamgenoot die in 2025 voor Ferrari gaat rijden.

George Russell, die in Monaco vaak padel speelt met de wereldkampioen en enkele andere F1-collega’s, heeft ook een hele simpele verklaring voor zijn enthousiasme voor Max Verstappen. “Elk team wil de beste line-up van het veld hebben. Max is op dit moment de beste coureur in de Formule 1. En als je die kunt krijgen, moet je dat doen.”

Of het een realistisch idee is, durft Russell niet te zeggen. “Er gebeurt bij Red Bull op dit moment zoveel achter de schermen. Maar een coureur als Max wil ieder team natuurlijk hebben.”

Over zijn kansen naast een drievoudig wereldkampioen is George Russell meer dan positief. “Ik wil altijd naast de beste rijden”, voegt hij eraan toe. “Ik denk dat ik iedereen kan verslaan, dus wie er ook naast me komt rijden, ik zie het alleen maar als een uitdaging.” Of Max Verstappen daadwerkelijk de overstap gaat maken, is nog maar de vraag.

