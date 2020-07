George Russell voelde zich ‘helemaal klaar’ voor overstap naar Mercedes

Williams-coureur George Russell is ervan overtuigd dat hij “helemaal klaar” zou zijn geweest om teamgenoot te worden van Lewis Hamilton bij Mercedes. Russell zal echter ook in 2021 uitkomen voor Williams. Het team uit Grove bevestigde op donderdag dat het volgend jaar vasthoudt aan haar rijdersduo Russell-Latifi. “Ik heb begrip voor Mercedes, ze konden niets meer doen.”

In aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije raakte bekend dat George Russell zijn driejarig contract bij Williams zal uitdoen. De Britse jongeling komt ook volgend jaar uit voor de formatie uit Grove. De aankondiging brengt een einde aan de speculaties over een mogelijke overstap van Russell naar Mercedes. Het was Williams-teambaas Claire Williams die Mercedes duidelijk maakte dat ze wilde dat Russell zijn driejarige contract bij haar team zou uitdienen.

Lees ook: Williams houdt vast aan Russell en Latifi voor 2021

De overstap naar Mercedes komt er voorlopig dus niet voor Russell, al dacht de Brit er wel op voorbereid te zijn geweest. “Ik ben er absoluut klaar voor”, vertelt Russell aan Crash. “Ik voel me er klaar voor. Ik heb ondertussen iets meer dan een jaar ervaring, en ik zou bovendien de rest van dit jaar ook nog hebben.” Russell neemt Mercedes niets kwalijk. “Ik heb begrip voor Mercedes, ze konden niets meer doen. Uiteindelijk heb ik hier bij Williams een contract.”

Russell benadrukt dat het Claire Williams is die ervoor zorgde dat hij zijn contract bij Williams uitgediend moet worden. “Claire was erg standvastig over de hele zaak”, legt Russell uit.“Ze was niet bereid om me te laten gaan, dus moet ik die beslissing respecteren en hard blijven werken.”

Lees ook: Vettel over geruchten: ‘Het zijn momenteel slechts gesprekken’