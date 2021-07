Het is een bekend fenomeen in de Formule 1: een gat laten vallen in de laatste twee bochten, zodat je in vrije lucht aan kan zetten voor een snelle ronde. Op de Red Bull Ring zorgt dit volgens wedstrijdleider Michael Masi echter voor te veel gevaarlijke situaties. Na de vrije trainingen van gisteren zijn er vanaf vandaag nieuwe voorschriften van kracht.

“Tijdens een trainingssessie mag een coureur die van plan is een gat te laten vallen om een ​​vrije ronde te rijden, dit niet proberen te doen tussen het ingaan van bocht 9 en het verlaten van bocht 10. Elke coureur die dit heeft gedaan, zal worden gerapporteerd aan de stewards als zijnde in strijd met artikel 27.4 van de sportreglementen”, luidt de update die de coureurs vanochtend van Masi ontvingen.

Artikel 27.4 van de sportreglementen houdt in dat coureurs niet onnodig langzaam, onbezonnen of op een manier mogen rijden die andere coureurs of omstanders in gevaar zouden kunnen brengen. De Formule 1-bolides scheuren met ongeveer 240 kilometer per uur door bocht 9. Om een gat te laten vallen werd er soms afgeremd tot 190 km/h voor de laatste bocht. Dit leverde meermaals een gevaarlijke situatie op tijdens de vrije trainingen van vrijdag.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Omdat de Red Bull Ring een relatief kort circuit is, is verkeer een groter probleem dan elders op de F1-kalender. Coureurs zijn daarom ook gewaarschuwd niet op de racelijn van de auto’s achter hen te rijden. Om te controleren of een auto onnodig langzaam heeft gereden, zal er volgens Masi worden gekeken naar de tijd die coureurs spenderen tussen de twee safetycarlijnen op het asfalt.

Track limits

Masi heeft ook aangekondigd met de FIA te zullen kijken naar de mogelijkheden om te track limits in bocht 9 en 10 beter te waarborgen. “We werken samen met onze partners bij de FIM, evenals het circuit, om te kijken naar oplossingen voor alle vormen van de sport in zowel bocht 9 als 10”, zegt de Australiër. “Dat zijn duidelijk de twee plekken op het circuit waar we nog steeds problemen hebben met track limits.”