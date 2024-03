Max Verstappen stond tijdens het raceweekend in Melbourne klaar om zijn eigen record van tien achtereenvolgende overwinning te evenaren. Echter, na vier rondes over het circuit zorgden remproblemen voor een vroege exit. Een zeldzame fout van het doorgaans ijzersterke Red Bull-team. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde vraagt zich af: kan het zijn dat de interne crisis gevolgen heeft op de racebaan?

Het was voor het eerst in lange tijd een zwaar weekend voor Verstappen-fans. Een tiende zege op rij (de tweede van zijn carrière) kwam er niet, nadat de Nederlander zijn race vroegtijdig moest beëindigen. Al na vier rondes produceerde zijn RB20 meer rookpluimen dan snelheid en werd de auto terug de garage ingerold. Een zeldzame fout van het team van Red Bull. De laatste DNF van Max Verstappen stamt immers uit 2022, toen hij in Australië te maken kreeg met een brandstoflek. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde blikt in de DRS Podcast terug op het weekend in Melbourne en de remproblemen van Verstappen.

Volgens hem is het wel erg opvallend dat Red Bull nu opeens te maken krijgt met autopech. Normaliter loopt alles juist zo gesmeerd. “Het is zeker vreemd dat dit nu bij Red Bull gebeurde”, zei Van der Garde over de DNF van Verstappen. “Ik zeg niet dat het sabotage is, zeker niet. Maar als er interne rommel is in zo’n team, kunnen mensen fouten maken.” Hij doelt hiermee op de machtsstrijd die zich achter de schermen afspeelt bij Red Bull. De gevoelige situatie rondom teambaas Christian Horner heeft heel wat stof doen opwaaien. Inmiddels is bekend dat er in de Red Bull-top twee kampen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Houdt de DNF van Verstappen op een of ander manier verband met de interne strijd binnen het team? Dat is nog maar de vraag. Maar de timing van de remproblemen bij Verstappen is zeker opvallend. “Dat hebben we al twee jaar niet meer gezien”, aldus Van der Garde. “Het was zo’n goed geoliede machine. Alles liep zo perfect.” Het is afwachten of Red Bull tijdens de GP van Japan weer in vorm is.

